破雷神紀錄只差8場！潘頓周一全攻型！

今期周一賽事係季初11月2日打風補賽，編排8場田草夜馬，新鮮感十足！或者馬迷會認為田草夜賽揀馬有難度，不過今次唔同講法，因為潘頓8匹坐騎全部係一流牌面，而且大部分都係交得準及做足準備，現時騎者只差8W就破雷神紀錄，戰意愈來愈旺盛，馬迷有扶手柄揸手，刨馬可以事半功倍！

今次周一兩場五班賽，潘頓分別為「騰飛塔」及「我為您」效力，第1場「騰飛塔」在港一出即勝，底質本不俗，可惜之後未能持續進步，已有兩年半未再入凱旋門，早前5月31日轉沈廐首戰得第6名不俗，今落五班強配擺明出擊。第2場伍廐「我為您」也曾在四班入Q，今次降班且賽前試閘跑第1名仄準，草地賽也曾跑近，馬房夠旺隨時贏埋呢隻。

兩場四班1400米，潘頓為蔡廐効力兩駒，第4場「色種笑」上次返四班即獲亞軍，證明班次有利。第5場「精算謀略」3歲馬出道4戰得冠亞季殿各一，演出可靠，潘頓再騎排3檔起步，有力取得第2W。第3場四班1200米，鄭廐「愛馬善」上次鬥贏「龍之心」捧盃，表現有餘未盡，潘頓再騎可信其眼光，再爭合腳法的田草1200米，有力打疊連勝。

此外，第6場三班1200米，伍廐未勝馬「八心八箭」也召來潘頓執韁，戰意百分百旺盛，排4檔乃黃金機會。第7場田草1600米的「喜蓮勇感」，則是耀眼新貴，此匹愛爾蘭自購馬在港出賽4次全入三甲，剛戰與「晴王」鬥至最後一步僅敗，潘頓再騎誓要補中。

周一晚最高班次跑二班田草1400米，潘頓再騎上仗復甦大勝的賀廐「威力奔騰」，當日後上視對手如無物，睇腳法同走勢，現時增程必更勁。是次田草挑燈夜戰，潘頓8匹坐騎俱惡到盡，信佢可以盡情數胡啦！