【練馬師王】重兵謀略 冷熱兼備

上期沙田「練馬師王」，成為一面倒大熱門的羅富全，雖然成功起孖，但另一華倉葉楚航成績更勝一籌，以2冠1亞累積30分，首次封王，爆出一個小冷門。仍要為達標而努力的葉楚航，今期沙田夜賽只派4駒上陣，「紅鬃烈馬」、「奮鬥雄才」、「一舖縱橫」及「二話不說」各具搶分條件，不過機會限於位置而已，應未足以協助練者冧莊。

另一邊廂，季內曾15次勝出「練馬師王」的蔡約翰，今期夜賽又見屯駐重兵，預計會連場出擊，值得關注，當中由冠軍騎師潘頓策騎的「色種笑」及「精算謀略」，更屬重心出擊對象，賽前已受到熱捧，決心至大。第5場「精算謀略」在港4戰全入前4名，演出甚準，潘頓上期夥拍唯一的3歲馬姚廐的「堅又威」，順利建功，「精算謀略」同屬3歲潛力股，再獲潘頓垂青，當然要重視。

除此之外，第6場「旋風飛影」1月尾曾配波健士爆出冷W，之後一連8仗都三甲不入，但剛戰角逐跑馬地1000米，交出全場最快拉士追近，反映本身狀態又再回起。值得留意的是，「旋風飛影」於上述贏馬一役，賽前曾往從化試閘，回港後馬上建功。今趟備戰工夫相近，6月19日參加了從化草閘，更刻意試準前速，明顯已為這次再跑田草1200米，做足準備，巴度與蔡約翰組合，近期經常有冷門入圍，「旋風飛影」配合馬房攻勢，隨時有驚喜演出。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 3.2倍

2.姚本輝 5.5倍

3.伍鵬志 5.5倍

4.韋 達 6.5倍

5.賀 賢 20倍

6.羅富全 17倍

7.文家良 17倍

8.告東尼 25倍

9.方嘉柏 25倍

10.葉楚航 16倍

11.呂健威 20倍

12.大衛希斯 45倍

13.鄭俊偉 50倍

14.容天鵬 35倍

15.何 良 40倍

16.沈集成 50倍

21.其他練馬師(苗禮德/高伯新/黎昭昇/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石) 50倍