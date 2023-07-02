感動！楊明綸再獲支持！

文家良馬房今季攻勢凌厲，季尾也未有放緩，周一沙田夜賽所派的「紅愛舍」，一連兩仗在楊明綸胯下發揮出色贏馬，今回於田草力爭3連勝。至於與布文合作的「魅力仔」，及交予艾道拿策騎的「電子傳奇」，也屬機會分子，要吼。

隨着鎮倉寶「金鑽貴人」今季8捷成績超卓，為文家良馬房帶來一番新景象，原本屬其從練最後一季，由於成績理想，獲得馬會續牌，把握當前旺勢，加上一批質新分子進度良好，季尾屢建奇功，相信會繼續搏到煞科。第8場「紅愛舍」前仗田草1400米贏馬一鳴驚人，蹄下敗將「神虎龍駒」上周日再出補中，以此作為實力指標，「紅愛舍」質素絕非一般！上仗負頂磅迎戰，贏馬姿態更輕鬆，鞍上人楊明綸過終點再次振臂，顯得極為興奮！楊明綸今次再獲支持執掌帥印，自購馬重上二班排1檔起步，負122磅有利，可創3連勝佳績。

第2場由布文接手的「魅力仔」也有重視價值，此駒4月底因不良於行退出，其後曾缺課，但重新做足工夫後上仗6月初復出，敗於超級馬「包裝伯樂」得第5名不俗，熱身後進度更佳，埋門布文親跳仄準才跑，誠意十足，可視為奇兵一路。

艾道拿今季策騎文廐「縱橫十六」贏馬開齋，既然騎練擦出火花，文家良樂於繼續支持，今次合作3駒，包括第1場「元朗之星」、第3場「鼓浪飛凡」及第7場「電子傳奇」，其中「電子傳奇」最值得憧憬。此駒歷來3W俱跑谷草一哩，適應跑夜晚，5歲馬最近3戰集中跑田草，於1200米及1400米共取1季2殿，證明狀態長勇，今次增程初跑田草一哩，隨時更合發揮，大有機會助文廐增添頭馬。

至於3歲「鼓浪飛凡」今季首戰田草1200米排1檔即贏，反映質素，經過大半季出賽吸收經驗，由上次12檔變成今次排1檔，形勢易發揮得多，抖接近兩個月體力充足，埋門艾道拿親自快跳，提防變身。