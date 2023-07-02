【張基焦點】特別美麗擺明再拚

即使衞冕冠軍練馬師的機會頗微，但羅富全依然盡力爭取好成績，剛周末亦成功起孖兼捧盃，而在今晚田草夜賽，羅廐擺明想乘勝追擊，「特別美麗」來港後演出算穩定，可惜未交代，今次續用布文必有鬥志；「添濼意」新勝猶勇，升班依然惡氣十足。另外，「齊心同行」抖後用黃智弘減磅出擊；「旋風飛影」則於田草1200米不乏佳作，均要留神。

第7場三班1600米，「特別美麗」於澳洲跑了一場表列賽得第2名就運港，應該有不少上升空間，來港後進度亦來得快，可惜6次出賽3度跑第2名，剛戰扳上一哩卻遇上大爛地，最終僅以頭位不敵「信心之選」飲恨，今晚即使再遇變化地也無問題，況且抽5檔肯定較上仗的14檔有利，穩膽之選。

第8場二班1400米，「添濼意」早前曾流鼻血被迫休息一段時間，剛戰抖夠復出跑此程不費半力輕勝，就連平常喜歡打鞭的梁家俊只作輕鬆推騎，姿態出色，今次升上二班減10磅，4歲馬當銳，連捷機會樂觀。

第3場四班1200米，「齊心同行」早前演出水準大幅回落，幕後索性讓此駒休息一輪，工夫重新做起，近期先後試兩課大閘，走來有火有力，狀態有起色，以往跑此程表現理想，落到四班起用有10磅減的黃智弘，條件有利。

第6場三班1200米，「旋風飛影」蔡廐5歲馬里程應未盡，最近跑谷草短直路未必合發揮。另外，蔡約翰有段時間未有安排此駒試大閘，今次賽前卻在從化試草閘，畢竟季內曾於二班同程擊敗「必長勝」及「心之行」，卡士夠高。