【進階選項】加州偟者一哩更合

賽馬世界，有時真係不可一本天書睇到老，昔日談起自購馬貨源，對岳伯仁、活侯夫人等著名大馬房售出的賽駒總避之則吉，當然有數據支持而非空口講白話，例如岳伯仁，既有身價不菲的「將王」運港後更上一層樓，反之亦有「牛皇頭」、「友盈友福」等已經落到五班。有留意開海外賽馬的朋友都應該知道，近年岳家軍勢力隨着兩位公子亦踏入練馬生涯再度擴張，來自大公子岳本賢馬房的亦有不少馬匹售港，成績看來唔錯，如「錶之五知」、「都靈福星」及「博才」等先後勝出或上名。

第7場「加州偟者」亦是購自岳本賢陣營，愛爾蘭5戰2冠1亞，尚有不少進步空間。抵港後3戰1亞1殿，3歲馬每次均負重磅而衝近，展示不俗潛力。上仗掟出外欄但衝唔起，主要原因是當晚場地不利後追，與馬匹實力無關。敗後上從化備戰，埋門1600米閘終點前撻着撲上有勢。查母系Caption曾於2000米上名，家族成員不少屬氣袋，今次增程跑一哩肯定更合，6檔起步可以居中守好位，出頭機高。

鼓浪飛凡重納正軌

跑馬講運氣，排檔好壞已決定一切，沈廐「合夥雄心」認真經典，次次大外檔，同樣情況有第3場「鼓浪飛凡」，今次終於獲得眷顧再次給予1檔。季初條件賽正是同程1檔賣至1.6倍以超班姿態輕勝，雖然對手平凡但本身亦贏得輕鬆。升班後基本上除一次谷草1000米6檔外，全部大外檔，上場夾硬上前博位唔成功，直路見馬兒無欄全程側頭內閃走來欠順。今場有番內檔可跟住幾匹快馬之後守好位跑，已證明過能力的質新馬，只要形勢配合便可重納正軌，艾道拿跑換來分頭抵博，可視為今戰一路奇兵。