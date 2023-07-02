【波馬同樂】特別美麗喜蓮勇感鬥爆

今次會和大家分享一下對第7場三班1600米的睇法，睇好兩大師傅布文和潘頓的坐騎「特別美麗」和「喜蓮勇感」，會在今場短兵相接，直路鬥爆齊齊上名。

雖然「特別美麗」今季跑了6次尚未出頭，但其實曾3度入Q，上場由1400米增程200米，排14檔起步，最後直路逢馬過馬，僅以頭位不敵排1檔的「信心之選」，今次檔位內移至5檔，值得寄予厚望。還有一點要留意，該場場地掛牌為大爛地，沙田馬場周六跑了10場，激戰過後加上連日天雨，相信屆時場地必合「特別美麗」發揮。

「喜蓮勇感」跑過4場錄得1W2Q1P，演出準繩！上場同樣克服了11檔起步，早早搶前守在第5位，最終在潘頓胯下，鬥衝以短馬頭位不敵「晴王」，走勢強勁。箭嘴向上的北半球馬，潘一哥在多隻馬可揀的情況下繼續騎，不會揀錯啩？

前仗由潘頓建功後升班的「志友盈」，上場初戰三班賽排12檔，似乎留得太後，遲遲未能望空，到最後200米才展開衝刺，結果衝得太遲以第5名過終點。今次續由梁家俊出策，原班人馬再上征途排4檔，預期會有更佳演出。

四重彩的話，我會用3、5做複膽，配腳除「志友盈」外，還有因蔡明紹倦勤而易配田泰安的「加州偟者」、由希斯馬房轉投伍鵬志後跑第2次的「一代天嬌」，以及近兩場擺前走冇Q有P的「連連行運」。祝大家連連行運！