【孖T孖住上】駿行星忠心準繩

長風餐單：你知我拼人馬夾檔

今次以田草C欄跑夜賽，由於黃昏賽尾段時間，其實與夜馬無疑，因此馬匹又好，騎練都好，對場地及發揮應該不會陌生。

第3口孖T頭關第5場，日前曾經推介「將俠」，不過正如筆者一直所講，孖T揸膽，毋須揀頭馬，反而應該以三甲最穩陣秤先，因此馬膽選擇連番肯追的「駿行星」。此駒今季1月方出道，至今跑過7次，雖然未能取勝，但竟然7度上陣全獲獎金，可見馬匹極為忠心準繩。再者，此駒前仗出爭田草1200米後上不及跑第3，上仗出爭1400米又一次後上不及，但落敗距離進一步收窄，相信距離勝門已愈來愈近。加上此類質新兼有能力的馬匹，怎也想贏回一仗方抖暑，有戰意又有能力，當然值得揸膽。

第6場馬膽選「你知我拼」，已連續4次爭同程獲2冠2亞，何澤堯近兩仗執韁均跑第2，今次再騎，必欲贏之而後快。

梓忠餐單：能文能武跑法彈性

連續兩期跑沙田，加上不時有雨，草地跑道狀況未必太好，雖然剛戰不時見有馬在內欄位置追得好，但今次用C跑道，事前估計外欄跑道會較理想，但最好也是臨場執生。

第2口孖T頭關重心非「愛馬善」莫屬，上仗潘頓建議下縮程跑1200米，結果為鄭俊偉帶來重要勝仗，人馬乘勝追擊，是練者達標最大希望。對手之中，同樣為上岸而努力的何良也勿忽視，「天足貓」今季3W，但應該仍有上升空間，上賽轉倉初出配陳嘉熙發揮一般大敗，隔兩周再跑換鍾易禮減磅出擊，不妨拖一拖。

尾關則吼實新勝的「能文能武」，連贏兩場姿態輕鬆，續居四班仍然有利可圖，放頭稍留亦可，跑法彈性靈活，對手無多，3連捷在望。「場長勝」季內贏谷草一哩，剛戰1200米後追上名路程嫌短，匆匆再戰增程跑1400米必更合發揮。