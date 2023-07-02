【三重彩地帶】葉楚航季尾「奮鬥」

今晚跑田草夜馬，數據雖少，但根據過往經驗，由於燈光問題，仍是前置着數，而季尾沙田黃昏賽，跟前及走內欄基本上是致勝王道，今晚擺前走，應該是愈夜愈有機。

第2場五班1200米，「奮鬥雄才」季內贏五班同程，返回四班也兩度入位，三甲馬是「電子兄弟」、「勇眼光」、「福國寶」等勁旅，計實力根本四班也可立足，只是馬房作風鍾意取易不取難，情況就像「大紅心」落班做山寨王一樣。「奮鬥雄才」贏馬一役2檔放返，今次5檔亦理想，放跟皆宜，正好食正田草夜馬的有利跑法，近4戰葉廐贏3日取4W，全季中馬房攻勢最盛的一段時間，既然五班稍超，三甲游刃有餘，複膽穩陣。

「投資有利」及「我為您」均排內檔，且同具速度可守好位，好大機會賺形勢。「天天智庫」前速可靠，季內試過同程10檔入Q，今次11檔也有機會夠快切入，埋唔埋到尾就難講，但起碼有胡叫。「特攻」經常後追跑近，有點能力但每每受制形勢，今次1檔沿欄慳，直路乘前置馬轉弱，可望後上爭一席。

連連行運C欄殺手

第7場三班1600米，「連連行運」上季4W，今季用了大半季回氣，近兩場均上名回復朝氣，這匹7歲馬跑法轉型，由以往純後上改為跟前，但威力不減，放諸今晚更是有利跑法，田C同程8戰3冠1亞，入Q率達5成，作為複膽夠分量。另一複膽取「喜蓮勇感」，4戰非贏即位有實力又準繩，而且屬前置型，跑法穩妥。

「志友盈」上場休出只負乘多，季尾階段體力考慮也是重要因素。「一代天嬌」出自今季4歲系列，計質居三班應有着數，投伍廐熱身後隨時變身。「安頌」上季2W評63及70分，近3場在65分左右復見走勢，可博反彈。艾道拿剛騎「加州威勝」外檔切入放到，表現出色，「電子傳奇」13檔可依樣葫蘆。■海東