【J臣研究所】精算謀略鐵角穩陣啲

今年香港國際馬匹拍賣會曲終人散，其實每年馬會隆重舉辦呢個活動，賣馬之餘，目的都係讓世界各地行內人士聚首，交換行情之餘，亦方便研究合作發展空間，不過今年人多到要坐看台，下次不妨考慮開埋其他餐廳，好似啲紅酒拍賣會，Set幾部熒幕實時轉播咪得。

今期跑沙田夜馬，呢幾日真係刨馬刨到暈，先睇三T重心第4場四班1400米，「色種笑」及「能文能武」兩隻上場串Q馬再度踫頭，兩者上仗相差9磅而今次僅有2磅之差，「色種笑」表面稍有優勢，但「能文能武」上次稍改跑法，留守4至5位後上，似乎表現又有進步，兩者各有優點，今次都難以2揀1，反正好大可能構成大熱Q，不如扭一扭諗吓另一隻先。「一舖縱橫」上次同樣列陣737總場次，不過佢沿途留守內欄，最後200米一直難以望空，如非塞死應該至少有一席季軍，田草1400米為首本路程，今場賠率應冷過「色種笑」及「能文能武」，用佢做膽，反拖兩隻熱門買QP更划算。

第5場四班1400米，「精算謀略」又係鋼膽，上次出賽時喺本欄都講，怕佢出閘慢寧要「黃腳鱲」行先，果然一如筆者所料，今次「精算謀略」排3檔起步，其實都怕佢再一次慢閘姍姍來遲。「年年豐盛」上三班能力似乎不足，今場落班且埋門大閘湧住上，已回復生氣。「駿行星」上場慢步速加大外檔都幾乎一條直路掃晒，不如簡單啲買3隻互串。