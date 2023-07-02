【晨課起筷馬】兩課大閘愈試愈勁

第3場四班1200米，伍鵬志馬房「齊心同行」或者令過唔少人失望，因季初喺四班贏泥地1200米，蹄下敗將包括「年少有威」、「黃腳鱲」及「小霸王」等超強對手，絕對係好賽績，不過，一眾對手打後時間扶搖直上之時，「齊心同行」則連戰連敗，明顯贏馬時只是憑一股銳勢打衝鋒，而非實力突出之輩。

經過連場敗仗，「齊心同行」評分已回降至四班水平，但馬匹連仗表現大走樣，因此幕後並唔心急部署出擊，反而安排小休，畀馬匹回夠氣重整旗鼓，相當有良心。「齊心同行」喺3月份共缺課21日，操練當然要重新做過，復課後進度循序漸進，操至6月中才安排試番課1200米泥閘，配黃智弘出試，起步反應最快，不過馬匹久疏戰陣，未能交回過往敏銳反應，因此早段落後走三疊，但重拾步韻後，喺彎位已急不及待加速竄上，最終以輕鬆姿態跑第2名，餘勢更遲遲未停，表現尚算合格。

「齊心同行」10日後再安排試多鋪1200米大閘，續配黃智弘，呢課閘起步反應同樣快，經催策下彎位前已搶出貼欄帶放，愈走愈順勢頭，帶開馬群3身位入直路，最終按韁而回輕勝兩個馬位，餘勢依然強勁，狀態又重拾大勇境界。

■陳志懷