【分秒在握】轉戰沙田感覺更勇

賽事頻密之下，出現不少冷門賽果，剛周六的三T只有0.2注中，而5口孖T派彩最少的亦過萬，「練馬師王」開12號葉楚航亦令人意外。不過今次潘頓手握重兵，「喜蓮勇感」力足補中。

沈集成馬房的「喜蓮勇感」，跑谷草起家，在港首戰跑谷草1200米得第3，繼而兩戰出爭谷中一哩獲冠亞各一，以為幕後會專心一致做谷草王，誰不知上仗卻向沙田挑戰，而且更在力拚下僅僅以短頭位不敵「晴王」，表現絕對出色。

其實「喜蓮勇感」上仗首次出爭田草賽事，加上對手不弱，以為會稍有分頭，誰不知埋門愈買愈熱成為大熱門，一來固然係潘頓叫座力驚人，二來亦反映有人對馬匹甚有信心。而排11檔的「喜蓮勇感」，初段走三疊，繼而走二疊，入直路之時更見潘頓力策方能保持位置，但入直路取得平衡之後，馬匹卻展示了一貫後勁，先過「連連行運」，再與「晴王」火併，雖然影相下以短頭位見負，但演出絕對收貨。

從上仗「喜蓮勇感」的走勢看，馬匹其實在學習於沙田馬場如何發力及追趕，有過一次實戰經驗再臨，相信必有更進一步的演出。

■長風

第7場 3喜蓮勇感 5特別美麗

2加州偟者 7連連行運