【場地點樣】田草C欄夜賽掛牌「好地」

星期一跑夜賽，今晚將會轉移沙田馬場舉行，有別於慣性泥地夜賽，編跑全草夜賽，共編8場草地賽事，以移欄C跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上7時15分。

由於天氣反覆，場地情況備受關注，就今晨勘察過場地之後，預測「好地」，度地儀為2.71，至於今日天氣預測，天文台表示今日仍會有驟雨，而且稍後局部地區更會有狂風雷暴，會否落正馬場範圍，真係天曉得，站在投注角度，自然期望場地正常，揀馬亦不擬添加太多變數。

今晚以C欄競逐，由於跑道收阻，加上季尾普遍賽事步速偏慢，難免競逐途中會出現收慢擠阻情況，極為講究騎師留於，就以今季田草C欄成績，大師父佔有全面性優勢，尤其係潘頓，雖然對上一次6月10嘅草泥混合日賽，C欄頭馬只得一匹「愛馬善」，但一哥於季內C欄成績，最差都係以起孖跳標，更曾試過大四喜，季內至今未曾斷纜，已經累積20W，以佢為打破雷神一季最多頭馬成績為目標，今戰對其坐騎值得優先睇好。

何澤堯今季於C欄試過食出2次大四喜，但就並非次次有馬贏，不過今晚一手馬惡氣十足，當然可以選擇性加以推敲，仲有一位值得留意就係布文，由佢來港之後，其實响田草C欄表現穩定，始終佢嘅搵位工夫，跑窄欄位賽事相當煞食，即使上期6月10日賽事交白卷，岀5件2冠2亞，最差一場亦跑第5，場場有獎金，呢位C欄專家，還是不能掉以輕心。