星洲客串一擊即中 史卓豐捧走裁判盃

史卓豐昨日獲發一天客串牌照，為練馬師摩西旗下「金猴」，出戰1600米G2裁判盃，結果一擊即中，後上擊敗由冼文諾策騎之熱門重心「致敬者」，跑第3為B伍活策騎之「無敵大亨」。

史卓豐昨日首次响星洲策騎，支持亦唔少，不過整體表現唔算太突出，不過重質不重量，一場頭馬捧走G2錦標，已經係名利雙收，而佢嘅坐騎「金猴」，對上兩場1400米分級賽，一再受挫於「致敬者」得第2，今次增程出擊，練馬師摩西特意為其除去眼罩，並且因應排在9檔起步，今仗決定採取留前鬥後策略，逐步推進至直路全力衝刺，終於成功反先「致敬者」。

今仗頭馬，亦大大提升練者部署「金猴」進軍7月23日新加坡打吡的信心，而這場賽事，亦會成為香港馬季煞科後，首項海外賽戲碼，屆時馬迷當然可以再目睹「金猴」之表現。

摩西一連兩仗分級賽，分別邀請了薛凱華與史卓豐前來客串，至於打吡配搭，仍未有定案，不過練者亦多謝目前於星客串之莫丹尼，肯捱義氣為「金猴」於晨課仄試，而於裁判盃跑第4之廐侶「追風寶駒」，將會由莫丹尼繼續出戰打吡。