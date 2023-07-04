【賽後報告】3駒爆缸 你知我拚氣管很多血

「你知我拼」氣管內有很多血。

是晚賽後報告撮要：

第1場：「威進駒」在亮相圈內右後腿踢中欄杆，抵達閘廂後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。趨近50米處時，見習騎師鍾易禮（「紅鬃烈馬」）跌掉馬鞭。由於這已是見習騎師鍾易禮今季第3次獲報告於陣上跌掉馬鞭，因此他被警告倘若今季再次於陣上跌掉馬鞭，小組或會採取進一步行動。賽後，潘頓（「騰飛塔」）表示，他認為坐騎未能應付是晚的1400米途程。「皇龍帝國」被發現右邊鼻孔內有血。「皇龍帝國」隨後接受內窺鏡檢查，證實流鼻血。

第2場：「奮鬥雄才」大部分途程走外疊，沒有遮擋。賽後，巴度（「奮鬥雄才」）報告，進入直路時，他覺得坐騎或有點不妥，因此於餘下途程上收慢坐騎。獸醫於賽後立即檢查「奮鬥雄才」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第3場：賽後，希威森（「鑽飛龍」）報告，他認為坐騎未能適應「好至黏地」的場地狀況，以及坐騎在收停時發出異常呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「鑽飛龍」，發現該駒右前腿不良於行。

第4場：「澳華威威」於開閘時衝前，觸碰閘廂前方，因而出閘笨拙及失地。「大道至正」及「好運寶馬」均出閘緩慢。獸醫於賽後立即檢查「色種笑」及「皮具先鋒」，發現該兩駒均流鼻血。

第6場：「你知我拼」氣管內有很多血。