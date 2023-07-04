即將掛靴 戴圖理將一堆獎盃予公眾競投！

殿堂級騎師戴圖理從騎多年，騎者於去年宣布騎埋今年就會掛靴，而佢喺今年皇家雅士谷賽期最後亦都贏得81W，並且再贏雅士谷金盃，呢項成就絕對唔容易。由於戴圖理今年就會退休，佢亦會搬家去，所以決定將佢位於英國新市場嘅住宅放租，現時租金開價15000英鎊(折合約15萬港元)。戴圖理喺新市場嘅物業，佔地過萬呎，而且有6廳7房7廁，又有泳池，戶外休憩地方等，當然係唔少人嘅夢想家園啦。

唔少人都認為搬屋係一件非常麻煩嘅事，因為搬屋就會處理無窮無盡嘅物品，戴圖理都唔例外，佢喺執屋嘅時候先至發現原來自己有非常多嘅獎盃同獎座，而自己亦無發現，因為呢批獎盃一直都存放喺櫃筒、櫥櫃、地庫等地方，而戴圖理都表示自己之後唔會再住太大，所以決定留番啲有紀念價值嘅物品，其餘全數放上網供拍賣，而部分拍賣會所得款項將會募捐到慈善機構。

當中最受注目嘅拍賣品，當然有浪琴表全球最佳騎師獎瓶、另外戴圖理喺雅士谷賽期贏得第60W所得紀念品等都會成拍賣品，戴圖理果然貫徹斷捨離概念！若然各位馬迷有興趣，亦不妨到以下網站瀏覽。