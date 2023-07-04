【賽馬以外】為咗覺士盾 成哥冇得做季初急先鋒？

講真，當初筆者知道「浪漫勇士」下季初遠征澳洲出戰覺士盾嘅消息時，真係有啲難以置信，事關幕後最初打算去日本跑秋季天皇賞，但極有可能遇上全球一哥「春秋分」，為咗避免下季初未熱身就要面對強敵，最終決定放棄征日計劃。不過，就算唔去日本，馬主劉栢輝嘅遠征夢並未完結，據知「浪漫勇士」獲得澳洲嗰邊嘅邀請，因此決定南下跑呢場2040米一級賽，筆者當然想「浪漫勇士」成為首匹揚威覺士盾嘅香港佳駟啦。

其實當「浪漫勇士」出戰覺士盾嘅消息傳出後，澳洲馬圈嘅反應係非常熱烈，話晒呢匹中長途好手國際評分達123分，全球排名第5位，因此佢哋都好期待此駒同一眾澳洲佳駟較量。不過，日本有啲行家就似乎有少少失望，筆者睇到其中一個評論，係覺得「浪漫勇士」捨難取易。究竟係咪呢？呢啲真係見仁見智，筆者同意呢一刻唔去日本同「春秋分」硬拚，絕對係捨難，但遠征澳洲唔通就係取易咩？即使近年有「氣靜心平」(State Of Rest)、「雍宮白荷」以海外參戰馬身分揚威覺士盾，但「浪漫勇士」遠征澳洲已經係高難度動作，筆者覺得幕後只係從極度艱難同埋困難之間作出選擇遮。

唔知大家記唔記得香港有咩馬遠征跑過覺士盾呢？筆者印象中就係「翠河」、「勝威旺」同埋「風雲小子」，全部三甲不入，後駒當時輸畀一代澳洲馬后「戴花」，相隔十幾年輪到「浪漫勇士」挑戰呢場賽事，而麥道朗舊年正正憑「愛禮物」(Anamoe)贏咗呢場G1，相信佢好明白擁有咩特質嘅佳駟先可以贏到覺士盾，同埋「浪漫勇士」贏過谷草，應付急彎無問題，現階段睇真係唔係冇得跑。

對於「浪漫勇士」遠征澳洲，應該唔少馬迷未出發先興奮，事關好耐都冇呢種級數嘅香港佳駟挑戰海外G1。不過，如果有留意沈集成講今次遠征要做嘅準備工夫，或者會明點解幕後唔太想派馬遠征。先唔好講要做幾多次檢查先可以出發，由於成哥派多隻馬陪「浪漫勇士」去澳洲，因此如果成行，至少要有兩個馬伕、兩個騎馬人跟住一齊出發，馬房人手大家都差唔多，一下子冇咗4個人，都咪話唔閉翳。同埋今次「浪漫勇士」去澳洲唔止跑一場，初步打算想喺澳洲跑多場熱身，換言之「浪漫勇士」隨時喺澳洲逗留個幾兩個月，難免對馬房運作構成一定影響。話晒沈集成係出晒名嘅季初急先鋒，依家「浪漫勇士」10月就遠征澳洲，相信成哥下季初啲心血肯定先擺喺呢匹鎮倉寶身上，所以下季初係咪要捧沈廐，真係要睇清楚先得喇。

■山無陵