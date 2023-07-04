何澤堯揸呢架超跑 對手車尾燈都望唔到！

對上3季，呂健威在谷草成績榜上俱屈居次席，每季都差少少未能榮登谷草王，不過威哥季內谷草已摘下29W，只落後方嘉柏1W，馬季計埋今次尚有兩期谷戰，今次威哥派6駒大部分牌面極惡，包括初出以超班姿態贏馬的「歡樂至寶」，續由今季已贏至92場的何澤堯執韁，大勇騎師將踩行油，助威哥後來居上！

呂廐馬今季初出馬如「巴閉哥」及「禪勝輝煌」均初出即勝，但講到贏馬姿態，「歡樂至寶」應是最誇張一匹，此駒上仗初出跑谷草四班1200米，排10檔兜外疊大讓賽下，仍能造出22秒62最快末段，輕取「謙謙君子」2個馬位。難得賽後只加8分，仍留在四班極有利，今次賽前何澤堯3度於晨課親跳，相信騎者揸住呢架「超跑」，又可以在外欄逢馬過馬了。

第9場「勇敢巨星」季內已取2冠2亞，前仗與好馬「雪勇神駒」埋Q，剛戰敗後即安排小休近兩個月才復出，回夠氣有權重現真身，續配正力爭今季百W的何澤堯，發揮信得過。

威哥今次也將兩駒交由潘頓執韁，第2場「勝不驕」及第3場「精算其然」俱有勝望。「勝不驕」因傷關係3月才復出，上次跑田草直路賽配潘頓回勇贏馬，今回師谷草跑轉彎威力更勁，有力連捷。「精算其然」近兩戰在五班同程放頭跑，共取亞季各一，跑法主動居五班着數，潘頓揀騎可秤先機會。威哥除了有機會成為今季谷草王，今期「練馬師王」也捧佢！