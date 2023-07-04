霸晒韋達5駒 希威森騎士衝冠

韋達今季37W中，有16W交予希威森策騎，再睇韋達近3W全部與希威森合作，可見練者相當倚重森仔出擊，剛周一夜賽就憑「九五赤兔」聯手食出尾胡！今次韋達於谷草派5駒列陣，全部交由此位愛將執韁，戰意不用估，「電氣騎士」出戰第9場三班1200米，騎練有權再次食尾胡，可以放心捧場啦！

韋達最近3W中，有泥地賽的「顏色王子」、谷草後上如飛的「三江飛輪」及剛田草愈放愈有的「九五赤兔」，頭馬來自田谷泥不同場地，可見韋達與希威森攜手出擊戰意無限！今回「顏色王子」又續配希威森出擊，由泥改戰谷草1000米曾上名路程，排1檔順勢擺前走又可佔先機，有力連捷。同樣有高度留意價值的，則是第9場的「電氣騎士」，此駒今季連番展現銳利前速，2月至3月連續3戰分別配上班德禮、蘇兆輝及潘頓，俱跑獲亞軍未勝，之後曾缺課一段時間，但在從化重新休養後已恢復快工夫，最近於當地試閘得亞軍，走勢吸引，趁季尾趕上陣跑首本谷草1200米，排3檔起步，搶出已有本錢勝回一仗。

第5場「俏郎中」3歲馬季尾狀態漸入佳境，前仗轉爭谷草一哩得第5名，再出跑同程首次綁脷即進步獲亞軍，今次繼續攻谷草一哩，由10檔移入至3檔，形勢得天獨厚，跟牢步速鬥衝可坐位望贏。

第2場「當家精神」上仗於田草1000米獲亞軍，狀態亦勇，雖然歷來兩戰谷草1000米俱敗，但今回6駒場合，比上仗輕7磅隨時有進步演出。第3場「鷹勇猴王」之前在四班跑過8次，從未找來希威森執韁，今次降五班即改用愛將兼用王牌出擊，4歲馬進步空間大，值得提防。