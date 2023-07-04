難得周四跑馬 何良咁啱又生日噃...

7月6日周四谷草夜賽，亦係練馬師何良正日牛一，此位倉主只要多添兩場非五班頭馬即能畢業，難得生日跑馬，何良當然想贏夠數慶祝，今次派遣6駒上陣，其中以跑四班賽的「勇進齊心」及「精明勇駿」最有機會，各位記得幫此位壽星哥打打氣，希望佢能夠一舉上岸！至於五班賽也有「怪獸豪俠」及「慶萬家」校好出擊。

剛周一沙田夜馬補賽，未贏夠數的鄭俊偉憑「愛馬善」取得連捷，終於順利畢業，當晚在場馬迷歡呼聲不斷，一眾馬主更爭相祝賀米高鄭，場面非常感人。今次谷草夜賽，輪到另一位護級練馬師何良決心搶W，睇番今期何廐戰馬中，先要留意出戰第5場四班一哩的「勇進齊心」，此匹4歲馬已連續兩仗上名，上回近終點纏鬥剷入Q，反映戰力正盛。睇番上季尾於7月開齋，今季又是季尾趕起狀態，改配班德禮再攻強項谷草一哩，有望成為何良賀壽馬。

第7場四班1200米，「精明勇駿」季內曾壓下「勝利才子」贏馬，仍居四班根本有賺，剛戰突然改跑田草1400米，擺前走跟到最後200米才力弱，返谷草縮程，用巫顯東小心出冷。

第3場五班1200米，「怪獸豪俠」多敗減分跌到淘汰區，但其實近仗屢次輸唔遠，前仗於谷草一哩放頭跑上名，上仗轉田草拚敗，今返谷草縮程跑1200米，有力出頭。

何良尚有第8場「木火同明」在首本谷草1200米出戰，歷來贏過6次始終有班底，賽前連番拍跳，操足而臨勿睇低機會。第6場「吉吉利高」首次過江跑短途1000米，排4檔起步，有權變身。尚有第1場挾王牌而來的「慶萬家」，今次小休3個月試兩課大閘才跑，有心出擊。既然何廐馬傾巢而出，各位要高度提防。