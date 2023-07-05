二班短途賽事少 當家精神都要渡江一試！

季尾階段人馬皆疲，不少高班佳駟已經抖暑，待來季再搏殺，周日一班1200米田草更只得5駒正選報名，同樣情況亦發生在明晚(6日)谷草夜賽身上。第2場二班1000米谷草，全晚只得6駒正選馬刊陣，當中潘頓坐騎「勝不驕」上仗贏馬姿態輕鬆，今仗回師主場谷草當然惡氣十足，而韋達馬房「當家精神」，今季表現一再穩定，明晚亦轉場出擊。

韋達接受訪問時表示，今仗安排「當家精神」轉戰谷草，原因是季尾階段高班賽程有限，而沙田亦沒有高班1000米直路賽，「當家精神」過往谷草成績不差，所以今仗安排此駒渡江出戰。練者認為，「當家精神」上仗抽1檔起步沿途留後，跟隨有爭勝能力的對手後方競跑亦是合適決定，唯「英雄豪傑」該仗末段未能帶領「當家精神」上前，故「當家精神」後追不及，但其實都衝得好，對其表現感到滿意。

韋達又認為，「當家精神」首本路程應為田草1000米直路賽，但礙於賽程編排，今仗亦要轉場一試，幸好今場少馬場合，一眾明星馬亦未有渡江，相信「當家精神」在這組賽事可介入一爭。