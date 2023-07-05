【馬場第一攝】以快制勝 丁師父呢招好使好用

丁冠豪馬房今季與霍宏聲合作嘅成績不俗，暫有6冠7亞3季，就算剩番幾次賽事，相信仍會有頭馬進脹，就明晚頭場五班1650米件「創建群英」已經係機會份子，人馬早於3月初已合作勝出同程，今場對手快馬唔多，又可以自己輕鬆帶領造步速，低班馬要靠後勁追趕並非易事，只要聲仔把握到出閘先機一放到底，搶食頭胡無難度。

朝早7時正，此駒安排助手加課踱步，由馬房行出跑道過程中，見練者踩住單車一直吊住尾盯到實，眼裡充滿搏殺意欲，緊張動靜表露無遺，值得吼緊。

姚本輝馬房列陣第7場四班1200米的「錶壇精英」亦有手影，馬匹於今晨加課期間，輝哥在烽火台及機坪來回騰出騰入督操，神態緊張到痹，呢件澳洲3歲自購新馬在沙田跑4仗得1亞1殿，質新份子適應水土甚快，陣上表現穩定，狀態不斷攀升，巴度接手主轡後也十分緊張馬兒進度，早前過檔試大閘走勢耀眼，全程按韁留有以待，首度轉場出擊隨時在今鋪顯真本領。

早餐料:

第1場:4「創建群英」

第5場:11「着着領先」

第7場:6「錶壇精英」

■阿藍