今季谷草霸主 方仔威哥鬥得激烈！

經過打疊兩個回合田草賽事，周三晚重返跑馬地作賽，方嘉柏今季谷草獲30W暫領風騷，呂健威29W緊隨其後，黑夜之神為保谷戰王銜頭，餘下兩個回合勢必進行，方家軍今戰共遣7駒迎擊，「幸運之神」瞄準一戰即勝的1200米，有望再傳捷報。

歷來在跑馬地馬場贏馬最多的練馬師方嘉柏上季失落谷草王名銜，今季重新出發，現時累積30場谷草勝仗領導群雄，季尾於主場發動攻勢，今戰力爭谷草3連勝。第7場「幸運之神」雖然健康有過挫折，惟剛戰復出熱身效果不錯，季初曾展現谷草1200米超卓實力，配霍宏聲一戰功成，如今健康重納正軌，由贏馬功臣再度主轡，有望重響勝鼓。

第1場「日日靚」連跑3場谷草1800米雖敗陣，前仗中段變奏失敗，上仗回配何澤堯全程外疊蝕位，今仗原裝配搭重返兩勝谷草1650米，兼有2檔幫助，大有機會為馬房先拔頭籌。

另一匹柏廐低班鐵馬「駿爵士」，谷草短途實力毋庸置疑，近兩仗於五班作賽走勢復甦，季內曾於五班負頂磅贏谷草1200米，現時評分有利加上狀態勇銳，強配何澤堯出爭第3場戰鬥力大增，練者又與幕後關係友好，戰意一層不用懷疑。

嘉里今季得到方嘉柏伸出援手，帶來4W進帳，周三晚分別有「雷霆戰駒」與「歡喜福星」交其出戰，兩駒皆有具勇態，方嘉柏展攻勢仍不忘支持，慎防兩人合作又會帶來意外驚喜。