【分分制勝】北上一個新安排 令佢加速進步

對上一次谷草A欄即6月7日賽事，9場頭馬中有4匹屬3歲馬身份，包括「中華英雄」、「金運來」、「四季醒」及「八駿巨昇」，來到今晚谷戰，3歲陣營包括第5場「健康之星」、「俏郎中」、「武林至尊」、第6場「燈胆大亨」、「神魔金剛」、「同滿滿」、「吉吉利高」、第7場「錶壇精英」、第8場「歡樂至寶」、「威望」、「星冠王」及第9場「明心知遇」，看整體能力不差，可望再次主宰大局。

第7場四班1200米，「錶壇精英」至今4度上陣，暫獲1亞1殿成績，大前仗79倍追入亞席，表現矚目，因此再出兩仗都受到熱捧，可惜一次遇軟地、一次跑1400米欠經驗，以致表現未能更進一步，但實際追勢已非太差，現評53分，絕對有利可圖。

另外，「錶壇精英」最近再往從化訓練，特別安排到登山跑道踱步，似乎希望牠增強的貫注力，而初步已見成效，6月27日在港出試泥閘，「錶壇精英」前速明顯改善，末段見巴度𢭃一𢭃示意加速，馬兒迅速撲前逼近93分的「電訊巴打」，反應之佳令人注目，可見這匹3歲馬進步神速。今次轉爭谷草1200米，適應方面難免令人懷疑，幸好抽獲1檔，難度相對減低，姚本輝近期取得3連勝，臨近收咧又再全力數胡，「錶壇精英」仍未交代，搏殺決心至大。

■明治朗