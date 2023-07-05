【波馬同樂】明心知遇檔位內移再搏

各位好，回師谷草我揀了尾場三班1200米作推介，「明心知遇」上場易配潘頓，末段衝輸給「傑出漢子」，或多或少與排10檔起步有關，今場難得抽到2檔，原班人馬值得追捧！

今季一出即勝的「明心知遇」，之後兩場分別在嘉里和布文胯下跑得2，上場帥權交到潘頓手中，幕後求個明白之用意極之明顯。豈料，卻撞正大熱搏殺得手的「傑出漢子」，再次屈居亞軍也無話可說。今次再出難得潘一哥繼續騎，加上檔位內移，絕對是QT膽首選。

3連Q希望拚過明白的豈只「明心知遇」？上季有1W的「電氣騎士」，今季跑了6場錄得4Q1P1第4，全部有獎金收，卻始終與頭馬無緣。論馬狀態保持得宜，跑馬地1200米暫時屬首本途程，儘管表面看來是潘頓棄騎，但希威森畢竟是韋達的愛將，仍然可以信賴。

鐵角會加入上季明星馬之一、今季跑了6場得個近字的「有主意」。上季4度建功W出的班德禮，今季5度出策，一席位置已屬最佳成績。倉主羅富全今次交由殺手之一的梁家俊執韁，人馬首度合作，且看能否成功擦出火花。

四重彩我建議用2、6做複膽，配腳除「有主意」外，還有易位難贏初配布文的「運高八斗」、全場唯一有機會奪得100萬元特別獎金的「撼天鐵翼」，以及抽到黃金1檔、獨沽一味谷草1200米的「穿甲鷹」。祝大家好運！

第9場QQP推介：

2電氣騎士、6明心知遇、7有主意

四重彩推介(144注)：

2電氣騎士、6明心知遇 拖

1運高八斗

4撼天鐵翼

5穿甲鷹

7有主意