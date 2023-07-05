【練馬師王】破完盲門 力圖冧莊

剛周一沙田夜賽的「練馬師王」，韋達賽前成為熱門之一，雖然早段場次的「創高峰」、「投資有利」及「場長勝」連場搏失，只能屈居季軍，但去到尾場卒之以「九五赤兔」食尾胡，最終累積24分，成功絕殺對手封王，更是練者首度在沙田勝出「練馬師王」，打破盲門。

事實上，韋達自從改任練馬師之後，經常安排戰駒在季尾階段搏殺，只是今季搏殺手風稍稍欠順，6月份至今僅獲3W，卻另獲9亞10季7殿，但既然難贏分子「九五赤兔」亦終於出頭，更帶挈練者成功封王，馬房運氣或許已轉好。

今期跑馬地夜賽，韋達共派5駒列陣，除了「鷹勇猴王」之外，餘下「當家精神」、「俏郎中」、「顏色王子」及「電氣騎士」都具備爭勝能力，而且同樣抽排內檔起步，競爭能力有加無減，可望一如剛戰賽事，共4匹戰駒入圍。

第5場「俏郎中」上場入Q交出高難度動作，證明這匹3歲馬已大幅進步，今次對手實力平平無奇，大有機會打開在港勝門。至於第6場新勝馬「顏色王子」，無疑跑泥地威力較強，惟本身曾於跑馬地1000米入圍，草地性能亦可，同場快馬不多，若由牠主宰步速形勢，不難再次直領到底。

第2場「當家精神」及第9場「電氣騎士」同樣改配希威森操刀，鬥志十足。「當家精神」上場遇馬少場合，追回亞軍，表現重拾水準，今次對手更少，比併變速能力為主，正是牠最擅長一瓣。「電氣騎士」4月17日跳完曾經缺課，但之後再操一切正常，狀態保持水準，今季一連6仗取得前4名成績，演出穩健，韋達剛以「九五赤兔」埋齋，有機會重溫美夢。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 2.65倍

2.韋 達 6.5倍

3.蔡約翰 6.5倍

4.告東尼 9.0倍

5.羅富全 12倍

6.賀 賢 16倍

7.方嘉柏 14倍

8.姚本輝 16倍

9.沈集成 16倍

10.何 良 20倍

11.苗禮德 28倍

12.容天鵬 55倍

13.文家良 65倍

14.伍鵬志 65倍

15.大衛希斯 65倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/鄭俊偉/蘇偉賢/黎昭昇/徐雨石) 50倍