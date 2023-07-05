【張基焦點】又享耆成回氣再上

踏入季尾階段，起用見習生減磅出擊始終有着數，「又享耆成」本身在五班有微利，今仗改用鍾易禮有權變身。另外，「武林至尊」初跑谷草並無太大問題，換何澤堯似乎想於季尾交代，不能忽視。熱門方面，「錶壇精英」質素不俗，最近狀態甚勇，有好檔屬開齋良機。「歡樂至寶」剛戰初一出即勝展現驚人能力，再跑四班應該予取予攜。

第1場五班1650米，「又享耆成」五班有優勢，先後於五班1650及1800米入Q，前仗孭135磅10檔吃虧才輸，剛戰落敗固然因不擅變化地，同時跑法亦有所不同，似乎想回一回氣，今次狀態保持水準，改用鍾易禮減7磅，抽4檔起步而內側無快馬，應該可以順利貼欄慳位，然後再讓「創建群英」切入守好位，形勢非常有利，有權補中。

第5場四班1650米，「武林至尊」初跑谷草但問題不大，前仗初跑田草1600米跟得鬥得只負頭位得季軍，證明是一匹進步中的3歲馬，剛戰抽14檔跑來不為已甚，此番改用何澤堯擺明搏殺格，慶幸對手未見特別強，值得重視。

第7場四班1200米，「錶壇精英」亦是匹進步中的3歲PPG，剛戰增程跑1400米太急進，今次縮程較合發揮，賽前試泥閘撲上前追勢非常吸引，今次加羊毛面箍有變數，轉場抽1檔好位，馬房鬥志鮮明，機會樂觀。

第8場四班1200米，「歡樂至寶」上仗初出前已於試閘展現質素，結果陣上克服外檔爆半冷贏馬，呂健威作風正派，馬匹在四班難留，即使孭135磅但對手太弱，不怕追寶尾。