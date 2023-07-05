【進階選項】九龍神駒換人顯威力

潘頓向莫雷拉紀錄邁進，何澤堯追求個人首個單季百W，而布文亦準備登六，幾位前列騎師今季表現亮麗，姑勿論閣下喜歡與否，他們成功都是多年來花下許多心機、流遍不少汗水及反覆鑽研去換來。何澤堯成功自然是一眾後輩的榜樣，證明只要努力，華籍騎師在現時香港馬圈一樣可站得穩。

現時香港兩位見習生鍾易禮及黃智弘騎技仍相當稚嫩，陣上經常出現不少驚險鏡頭，希望教頭高雅志再多加提點。剛戰「生生勝勝」由黃智弘換布文補中，今晚第4場「九龍神駒」亦有機會照辦煮碗。對比起「生生勝勝」，「九龍神駒」剛戰於小將胯下過程無甚受阻，但沿途走三四疊蝕位無數，未知是否跑長途關係，直路推騎時見鞍上人有點力不從心，跑馬除講技術，體能亦好重要。今次配布文且重返谷草2200米，季內同程輕鬆行過對手，若然持續天雨對「九龍神駒」戰力更加提升。

烽煙載喜已屆收成期

與「九龍神駒」同出自父系Teofilo尚有頭場「烽煙載喜」，上仗轉投東廐初出跑谷草1650米，出閘後不久見鍾易禮先來過急速斜跑，令何澤堯匹「精彩非凡」大力勒避，很少見起步不久便如此鹵 莽，賽後罰停賽走唔甩。碰撞對手後亦見「烽煙載喜」全程走來欠順，終點前追兩步輸6個多馬位。熱身後賽前試泥閘，沿欄保持同速走勢順暢。前仗在希斯時已落五班跑一哩得第5名，性能偏長馬匹已屆收成期，今換鬥後勁硬淨的戴文高可變身。