【孖T孖住上】馬梟雄鎖定谷草一哩

長風餐單：第2口孖T頭關互串

雖然今次快活谷草地賽事採用A跑道作賽，但基於天氣不穩兼季尾效應，因此前置型馬匹未必會蝕底。

第2口孖T頭關第4場，出馬11匹但形勢頗為平均，較適宜採用互串策略。「管之友」最近6次上陣，由一哩至2200米都有上名紀錄，本來作為馬膽亦無不可，但由12月至今已搏足半年，恐怕體力會有所下降，因此作為選擇一員而非馬膽。

第5場揀膽秤先「馬梟雄」，此駒在港兩次上名，跑的都是谷中一哩，經反覆驗證下，出擊目標應鎖定此程。此駒1月時在三班同程放入第3只輸馬頸位；到上仗在四班排12檔兼孭135頂磅，早段耗力甚多再搶前，結果又再跑第3輸四分三身位。今次排8檔怎也比上仗的12檔好，無論係搶前又或者稍留跟2、3位，應該都可以早着先機，求三甲一席應非奢望。

梓忠餐單：平海歡星試閘磨利

上次提供中了第2口孖T，兩關用1膽5腳方式共100注，派彩11,877元，回報率有11倍算不錯。當然揀膽會有風險，但因為注數比用複式策略少，故可用慳出來的本錢拖多幾匹配腳，以增加命中率。

今戰推介第1口孖T，想特別講講頭關，這場二班1000米僅6駒角逐，評分最高4駒都是路程專家。「平海歡星」今季田草1000米、谷草1000米及泥地1200米各取1W，7歲反而成績最勁，上仗小休3個月復出狀態未足表現平平，今次賽前試閘磨利會有不同演繹，切勿忽視。

「精靈勇士」級數最高，同程乃起家路程，配何澤堯有心偷襲。「勝不驕」上仗贏得清脆，返谷當然更強。「狀元及第」速高快馬， 換布文擺明車馬，亦屬一路奇兵。其餘「當家精神」與「伊臣」路程不合略睇低，既然頭關如此單純，簡簡單單4匹複式互串。