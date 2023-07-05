【三重彩地帶】「新星」上位有心唔怕遲

第1場五班1650米，「美麗新星」雖是處女馬，但季內6次上名，以五班馬而言，穩定程度屬中上，前次同程10檔跟前，只不敵超班馬「協奏曲」獲亞，鞍上人正是潘頓，今次人馬重逢又排10檔，發揮心中有數，低班馬水鬥水，只求一席非苛求，複膽可以勝任。

「慶萬家」小休3個月有兩閘，近閘後追虎虎生威，中長途馬試短途閘有此走勢，反映有態，憑新鮮感跑一哩可應付。「日就月將」同程兩捷根本就是最佳路程，惟季內卻集中跑泥只得1P，降班前夕跑場短途減2分，落班即跑強項小心郁手。如無意外，「創建群英」應是今場放頭馬，季尾加五班賽，走得快好世界。「又享耆成」同程3W兼有點近績，本應是二、三選之間，惟並不易騎，要睇鍾易禮發揮。

第7場幸運雙膽

第7場四班1200米，「幸運之神」上月復出跑兩場走勢不過不失，熱夠身終返勝途兼復配贏馬功臣霍宏聲，看部署一切準備就緒，同程曾挫「亞洲籐王」及「黃腳鱲」，實力屬四班頂。「幸運旅程」三班11戰全敗，四班則3W，典型三四班升降機，落班強配布文，這類尺寸馬亦啱騎者發揮，一於用兩匹「幸運」做複膽。

「錶壇精英」次仗已在田草入Q，具備一定質素，曾試谷閘得第4輸半乘，走勢順暢，初跑谷草排1檔亦較易處理。「人和家盛」今季明顯有老退感，唯一有利條件是2檔，慳到位有權接近。「大師級」贏過三班同程，由一哩縮程博賺多少級數。「至尊高飛」季中升上三班，進度未及預期，近期返回四班跑3場都入前列，今場也是位置之爭。■海東