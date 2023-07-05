【J臣研究所】季尾1檔睇錶郁手

跑到最後幾次賽事，榜首騎練形勢冇咩好爭，反而有幾個馬房已有提早放假感覺，所以揀馬上，真係要搵有戰意嘅賽駒，方為上策。咩馬最有戰意？護級馬房同未交代馬肯定戰意旺盛。

第5場「俏郎中」上場雖然賺多少快步速，但3歲馬即將轉4歲，明顯持續進步，而且上場如非排大外檔起步，幾乎已肯定贏馬，今場對手能力和上場相若，如冇意外可以補中開齋。「馬梟雄」上仗12檔起步，放到最後100米先斷，遲熟馬開始反彈。「武林至尊」前仗沙田一哩上名水準唔差，轉戰谷草有睇頭。「極速滿貫」今季五班兩捷，本身僅4歲，里程可能未盡，僅擔心馬房已有抖暑心態。「勇進齊心」今季未交代，馬房又未上岸，磅輕要拖實。

第7場「錶壇精英」在港第2戰已取得亞軍，比「精算謀略」先過終點，雖然「錶壇精英」腳法似1400米更好，但今次轉場加面箍兼排1檔，似乎都唔使等到下季大熟先搏，今場對手平平，有贏馬機會。「幸運之神」季內跑四班1200米輕鬆彈甩「黃腳鱲」及「亞洲籐王」贏馬，後駒已喺三班勝出，足證「幸運之神」贏馬水準遠超四班水平，惟此駒10月尾左前腿肌腱受傷，的確影響進度，但今次返谷草強項，一定要拖。「人和家盛」居四班長期評分有利，發揮正常就可上名。「福滿寶」老馬勝在忠心準繩，有7磅可減，機會唔好睇小。「至尊高飛」場場都好似好勁，但往往得個追字，密跑最多拖一票。