【晨課起筷馬】唔弗都唔出嚟跑

第1場五班1650米，何良馬房「慶萬家」季初經過一輪攻勢取冠亞季各一後，連仗表現大走樣，本身具一定作戰能力之輩，但狀態比較反覆，因此上賽後馬房一直操而不戰，相隔3個月才復出，呢段時間到底發生過甚麼事？

「慶萬家」上仗出爭谷草2200米大敗17個身位開外，明顯狀態回落至低位，因此馬房並唔心急出賽，專心一意操練砥礪，復課後備戰工夫相當完整，快跳、慢踱樣樣做齊，不過馬匹狀態一直冇起色，連課拍跳走勢均提不起勁，所以未有安排上陣。操咗兩個月時間，「慶萬家」到5月30日終於安排試番課田泥1200米閘，呢課閘排5檔起步，出閘後收慢切入內欄跟走，沿途姿態不過不失，但入直路後亦未有刻意催策，純粹喚醒馬匹作戰情緒。

泥閘餘勢遲遲未停

經過呢課閘後，「慶萬家」繼續打磨，拍跳工夫未停過，到6月23日再試多鋪1200米泥閘，呢課閘起步反應快，但始終落腳較慢，早早已墮落至馬群包尾位置，但入直路後，「慶萬家」向外移出望空，鞍上人楊明綸力策下加速撲上，走位8 8 5，過終點後餘勢遲遲未停，走勢已有起色。呢課閘省完，復課兩課快試都只安排單跳，明顯幕後亦認為狀態已操起，唔使再辣操催谷。

■陳志懷