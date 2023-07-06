【分秒在握】精算過後謀突破

呂健威對上3季，於谷草成績榜上都屈居亞軍，就差一步未能登頂，今季目前29W，與方嘉柏只相差一場，今次呂廐精兵盡出，看來必全力出擊，其中初配潘頓的「精算其然」更值憧憬。

呂健威與潘頓一向合作良好，但兩者今季竟在谷草捧蛋，的確令人頗意外，不過今次既有擂台躉「勝不驕」出爭強項1000米，兼且又有「精算其然」初次合作，且看人馬又能否成功擦出火花？

「精算其然」來港已踏入第3季，直至今季初終於在五班谷中一哩打開勝門，好可惜贏完回升上四班，卻未能取得突破，一再近而未勝之下，評分稍減近期終於可以回到五班作賽。山不轉路轉，既然在一哩未能取得突破，練者索性安排「精算其然」回師1200米爭功，結果最近兩仗出爭同程得1亞1季，表現並不失禮。

其實上仗「精算其然」獲季軍，冠、亞軍就係今次同場的「綫路光明」及「大家開心」，能否一下子反先個多馬位當然有疑問，但上仗「精算其然」搶頭，頭800米造出的46秒7，在當晚而言已不慢，因為兩場四班同程亦係造46秒7及46秒8，所以此駒能夠頂到第3已然不差，今次賽前潘頓親試一課加強人馬溝通，且看又能否成功取得突破了。

■長風

第3場 6精算其然 10綫路光明

5陽光傳奇 1大家開心