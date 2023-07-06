【場地點樣】谷草A欄夜賽預測好地

由於遷就周一補賽檔期，為免賽期太密襲，慣常周中谷草夜賽，順延一日於今晚舉行，共編9場草地賽事，以全闊A欄跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時45分。

今晚賽事，場地預測為「好地」，度地儀指數為2.72，雖然今朝亦有出現局部地區性驟雨或雷暴，隨着天氣漸趨穩定，天文台預測日間天氣酷熱，加上今次回復以全闊賽道競逐，內疊跑道經過數月養草保養，估計今晚仍會在正常場地角逐，預計馬匹於一二疊推進，發揮上可能更收事半功倍之效。

來到今季最後一次(第11次)以全闊A欄進行角逐，反而煞科夜賽以魔鬼B跑道競逐，綜合過去10次A欄夜賽，合共舉行89次，在排檔形勢上，既無盲門檔位，即使排大外檔勝出率亦不俗，不過踏入季尾階段，藉內檔之利慳位推進，優劫明顯擴大，就以四、五、六月3期A欄賽事，1檔取勝有7W，2檔亦有4W，其餘檔位勝出率較為緊湊。

至於擅長於A欄作戰騎師，潘頓與何澤堯兩位前列騎師，當然係優先留意對象，霍宏聲於A欄表現也是特別醒，近期值得留意，尚要兼顧鍾易禮，近兩次賽事共摘下3W，恃其減磅加上擅騎放頭馬，今晚所騎6駒，不妨從中推敲，或會再次帶來意外驚喜。