行程緊密 莫艾誠美法兩地G1齊叫胡

呢個周末響英國本土，就會有沙丘園馬場舉行嘅日蝕錦標賽期，不過呢場主題賽事，只得6駒上陣冷清清，好多大師傅都無份跑，而3屆英國冠軍騎師莫艾誠，今個周末仲放棄響本土上陣，原來美國仲有兩場大賽等住佢跑，跟住星期日又要幫戴圖理做替工，轉戰法國，兩日行程緊湊，當然梗係希望有大賽Winner作回報。

呢個周末響美國貝蒙園馬場，就會分別舉行貝蒙草地打吡大賽同貝蒙橡樹賽，呢兩場2000米G1賽事，莫艾誠就包辦晒兩匹英國賽駒嘅策騎權，響草地打吡大賽中，佢就夥拍由包義定訓練、響英國打吡大賽跑第5名嘅「勇狐隊」出戰，至於橡樹賽，就會為史達敬旗下Aspen Grove出戰。

今次係莫艾誠首次響貝蒙園上陣，對於呢個行程佢就好期待，而貴為包義定嘅主帥，隨住戴圖理停賽關係，朱德望名下「新王朝」，由莫艾誠響呢段日子出戰大賽，亦都合情合理，況且莫艾誠亦騎過呢匹馬，所以趕返響周日出戰多維爾馬場舉行嘅莊柏德大賽，呢匹英國二千堅尼盟主，當然亦被視為重心熱門。