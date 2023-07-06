CEO尾場撐明心知遇 並提供一隻心水冷腳

今晚第9場三班1200米，馬會CEO應家柏先生預期步速不慢，「電氣騎士」抽得3檔， 出閘後料會領放。2檔起步的「明心知遇」可望能跟在領放馬之後， 而「運高八斗」及「勝利才子」料於起步後亦將雙雙上前，固守前列位置。

「明心知遇」在港一出即勝，其後3仗先後不敵短途好手「幸運遇見 」、「八駿巨昇」及「傑出漢子」而屈居亞軍。「明心知遇」剛於上星期三排外檔及沿途居中間位置，末段貼欄穩步上前，最終飲恨，此駒休息8天後匆匆再上陣，今仗排得好檔兼續配潘頓，屬坐位望贏分子。

「電氣騎士」今季上陣6次雖然未有頭馬進帳，但每次均跑入前四名，上仗牠自外檔出閘後加速上前領放，於直路上維持佳勢，最終跑獲接近的亞軍，今仗與希威森故劍重逢，有入位機會。「運高八斗」3月在同程擊敗「電氣騎士」而奪冠，其後3仗均所負頭馬不遠。剛仗沿途穩守前列，並以強勁走勢力拚到底，僅以短距離負頭馬「電源之駒」，今場交由布文策騎並排4檔，應可獲機會盡展所長，屬三甲之選。「穿甲鷹」最近幾仗所負不遠，今場抽得1檔應可比近仗更為緊貼前列馬匹競跑，有望以不俗賠率跑入位置。