1,600W咩感覺？潘頓：好滿足...香港贏1場都唔易！

將第6度榮膺香港冠軍騎師的潘頓，於今晚在跑馬地舉行的賽事大演帽子戲法，令他成為香港賽馬史上第2位能贏得1,600場頭馬的騎師。

韋達是另一位能達至此成就的騎師，現已轉任練馬師的韋達，從騎時在港共累積1,813場頭馬。而經過週四晚的賽事之後，潘頓今季的頭馬數字已達169場，打破了他之前的個人單季頭馬紀錄。在今季餘下的3次賽事中，他更甚有機會締創歷史。

現年40歲的潘頓，只需在這3次賽事中贏多1場頭馬，便可追平由5屆香港冠軍騎師莫雷拉所保持170場頭馬的騎師在港單季頭馬紀錄。潘頓對於能取得佳績感到雀躍萬分。

他說：「這數字甚具分量，大家都知道，我不斷強調在港要贏一場頭馬並不容易，要累積1,600場頭馬，我實在要感謝所有練馬師及馬主所給予我的支持。」

「沒有這些機會，我實在難以取得此成就，現時能取得佳績，我當然甚有滿足感，但今季我仍要加多把勁。」潘頓續說。

潘頓在今次賽事中為3位不同的練馬師建功，他在第2場及第6場分別憑呂健威馬房的「勝不驕」及徐雨石麾下「胡椒軍曹」奏凱後，於尾場夥拍由蔡約翰訓練的「明心知遇」增添頭馬進賬，全晚3度進入凱旋門，而「明心知遇」更為潘頓帶來他在港的第1,600場頭馬。

蔡約翰亦憑「明心知遇」贏得他季內第74場頭馬，略為拋離暫居第2位的羅富全10場頭馬，而今季只餘下31場賽事。

蔡約翰今季如能登上冠軍寶座，將破紀錄第12度榮膺香港冠軍練馬師。

潘頓今晚的首匹頭馬「勝不驕」造出55.93秒的頭馬時間，比起牠在同場同程所造的最佳時間55.85秒僅慢少許，馬兒今仗以一又四分三馬位之先擊敗亞軍「狀元及第」掄元。

潘頓說：「我們全程走勢暢順，坐騎能輕鬆緊隨領放馬，牠是一匹大步馬，最重要是能順著步韻競跑，今次的陣上形勢甚合其發揮，馬兒亦表現出色，練馬師呂健威能令此駒重拾佳態，實在功不可抹。」

連同今次之頭馬，「勝不驕」迄今在港13戰5勝，上季馬兒曾被發現不良於行，之後被安排在從化休養生息，今季已取得兩捷。

潘頓另一匹頭馬「胡椒軍曹」亦能展現上佳前速，於沿途緊貼領放馬競跑下勝出第四班的1000米賽事。