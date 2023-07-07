【賽後報告】俏郎中點解跑得咁差？希威森話佢驚走馬林！

是晚賽後報告撮要：

第1場：抵達閘廂後，希威森表示對「謎語」的動作有疑慮。獸醫檢查「謎語」後，認為該駒右前腿不良於行，因而不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「謎語」退出此賽。「星叻無敵」及「美麗新星」氣管內有很多血。

第3場：「陽光傳奇」於開閘時煩躁不安，因而出閘緩慢。接近200米處時，「大家開心」有不妥並跌倒，導致騎師布文被拋下。賽後，「大家開心」被發現左前蹄球節受傷。布文其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。「旺鋪永勝」被發現發出異常呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「旺鋪永勝」，發現該駒患有「喘鳴症」。

第5場：「極速滿貫」在閘後巡行時被發現失去右前蹄的蹄鐵。「極速滿貫」在重新裝上該蹄鐵後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。被查詢有關「俏郎中」令人失望的表現時，希威森表示，坐騎沿途走勢欠順，並且不願在其他馬匹之間競跑。他說，坐騎於轉直路彎時被帶出更外疊之際失去集中力，並且自該處起未能以勁勢衝刺。他續說，他認為坐騎仍略欠成熟，尤其是須在其他馬匹之間競跑時。獸醫於賽後立即檢查「俏郎中」，發現該駒左前腿割傷。被查詢有關「勇進齊心」的表現時，班德禮表示，賽事步速於中段減慢，坐騎因未能在600米處推進而陷入不利處境。他又說，賽事其後演變成各駒突然加速奮力衝刺的局面，不合坐騎發揮。

第6場：「為您鍾情」於首次轉彎時走勢笨拙，過了600米處後向外斜跑。「為您鍾情」在餘下途程上持續外閃。「吉吉利高」於跑過600米處轉彎時外閃，導致「天外驚天」向外斜跑避開該駒。賽後，戴文高（「天外驚天」）報告，坐騎在閘內煩躁不安，其後走勢令人失望。他又說，他認為坐騎可能已屆歇暑休賽的時候。