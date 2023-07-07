假使即時修例不可能 至少都要檢討啩！

尋晚喺何良63歲牛一，佢就收到一份幾乎完美嘅生日禮物，事關佢憑「慶萬家」及「怪獸豪俠」梅開二度，後駒更從谷底反彈，有望擺脫被淘汰嘅命運，兼且亦令馬房季內頭馬數字增至16場，如果喺幾季前，已經啱啱好夠數上岸。

不過，馬會早幾季突然修改練馬師續牌最低要求，五班馬最多只計2W，多咗嘅五班頭馬對護級無幫助，結果呢個政策搞到好多下游練馬師嘅處境雪上加霜，徐雨石、鄭俊偉就成為受害者，上季就算贏夠數，一樣不能達標。到咗今季，何良喺馬房兵源不足嘅劣勢，最終真係贏到16W，但由於有4場五班頭馬，因此有2W唔計數，依家仲差兩場四班或以上頭馬先畢業，如果佢最終因為咁要連續3季收警告信，令其練馬生涯結束，都咪話唔可惜。

或者當初馬會修訂練馬師續牌最低要求，令五班最多計兩場，主要希望啲練者唔會刻意讓旗下馬匹減分到五班搏殺，但馬匹質素有限呢件事係冇得改變，一個練馬師嘅責任係令廐內馬匹爭取最佳成績，唔通你會搵過喺香港攞陸運會金牌嘅跑手去參加奧運咩。同埋睇番何良情況，「慶萬家」季初評28分，結果贏咗2W，依家評29分，證明本身只係一匹五班中長途馬，而「揚威四方」、「怪獸豪俠」贏馬時都低過25分，反映練者已經盡力幫馬兒護級，但咁又唔計數，有無道理呢？去到呢個階段，即使立即改條例應該唔可行，但呢個政策帶嚟嘅負面影響，馬會係咪應該要檢討吓呢？