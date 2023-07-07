4駒正選抽大外檔起步 良哥都想「好運」啲！

何良昨日(6日)憑「慶萬家」以及「怪獸豪俠」起孖，但可惜兩場都係五班頭馬，並不列入計算作符合練馬師續牌標準嘅頭馬之中，雖然練者已贏夠16W，但距離上岸都仲係爭兩場四班或以上頭馬。不過何良近期先後幫「揚威四方」、「怪獸豪俠」，兩匹低於26分的賽駒取勝，即使五班唔計數，亦已獲得掌聲。

睇番今期沙田黃昏賽事，何良5駒正選列陣，但5駒之中，4駒排雙位數檔位起步，都咪話唔頭痕，其中第4場四班1200米「好運寶馬」，轉至何廐後一直喺四班都所負不遠，不過距離勝門仍然有一段距離，上仗「好運寶馬」出戰1400米，出閘緩慢全程後方跟跑敗不作準，上賽後亦被減3分，此駒現評40分仍報跑四班賽事負117磅上陣，再配近期殺得性起嘅楊明綸，隨時帶到驚喜畀大家。

另外第7場四班1400米，「智勁駒」由呂廐轉至何廐後，何良亦都花唔少心機去做備戰工夫，轉倉後谷草1000米以及田草1200米亦都所負不遠，此駒父系「花旗」，相信增程1400米亦可應付，惟今仗抽得14檔起步不易發揮，且看此兩駒能否克服檔位為何良爭分上岸。