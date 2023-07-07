【蹄聲妙影】李玟曾見證香港馬王誕生

李玟(左2)擔任2002至2003年度馬季冠軍人馬頒獎禮的表演嘉賓。

馬季煞科戰將於7月16日星期日於沙田馬場舉行，由於跑黃昏賽關係，跑完尾場都晚上九點幾，馬會將順勢破天荒首次喺煞科戰安排煙火匯演，即係好似12月嘅國際賽咁，喺跑道內圍電算機同彭福公園附近，向天空噴射煙火，屆時馬迷可照樣喺看台欣賞及拍照留念，兼且可近距離參觀騎師巡遊，當然少不了傳統嘅騎師掟公仔環節，入場人士記得帶多個袋裝公仔啦。

此外，馬季煞科亦離不開冠軍人馬頒獎禮，由於今年冠軍騎練及「告東尼獎」都篤定，所以會一次過喺7月14日晚上頒發所有獎項，今年首度移師尖沙咀瑰麗酒店大禮堂舉行，早輪東星喺呢度出席過馬主慶功宴，個場成個足球場咁大，頒獎禮當晚真係要帶長鏡先影得到。然而，過往馬會搵咗唔少歌星喺頒獎禮現場載歌載舞，以表揚一眾大放異彩嘅冠軍人馬，其中美籍華語流行女歌手、出生於香港嘅歌星李玟，曾經喺2002/2003年度馬季嗰屆頒獎禮擔任過表演嘉賓。

當時東星仲係初生之犢，未夠卡士混入場內影相，但聽番啲老前輩講，當時李玟獻唱勁歌《So crazy》時，即能將現場氣氛推至高峰，嗰屆馬王「喜勁寶」嘅練馬師蔡約翰亦跟住跳舞，動感天后果然唔係浪得虛名。可惜，娛人未必能夠娛己，患上抑鬱症多年嘅李玟早前喺家中輕生，送院後搶救多天仍返魂乏術，東星亦無緣親睹佢台上風采，以及為佢喺馬圈留下倩影。

初步提供:

第9場6「烈火駿馬」

第11場5「喜至寶」

■東星