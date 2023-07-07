米高哥：威力飛彈仍維持佳態！

鄭俊偉於剛周一(3日)沙田夜賽，憑潘頓所策騎的「愛馬善」贏得季內第19場頭馬，而這場頭馬亦都係鄭俊偉第14場四班頭馬，下季可繼續練馬，賽後「愛馬善」嘅馬主團體成員仲開心過米高哥，亦都用特別嘅掟馬簿方式慶祝米高哥上岸。

除咗「愛馬善」馬主團體之外，「威力」系曾氏家族亦都支持米高哥，事關「威力飛彈」上仗初啟勝門之後，「威力」系主理人曾炳威表示係特登將「威力飛彈」轉至鄭廐，希望可幫練者上岸，而「威力飛彈」上仗贏馬當然起到重要作用啦。

「威力飛彈」於6月18日贏馬後，今期沙田黃昏賽再出，列陣第6場四班1200米，陳祖澤錦標，馬匹乘勇隨時可再下一城。今日鄭俊偉接受訪問時表示，「威力飛彈」係有啲性格，經常都充滿力量，而佢亦都唔係好識得點樣用力，所以喺晨課亦都花時間教佢留力，由於佢仲係唔太識放鬆，所以現階段應該1200米係最合發揮，而上仗馬匹重戴眼罩後，自己指示騎師出閘後走順就可以，結果可跟好位贏馬，對上仗感到滿意。練者又指，「威力飛彈」仍維持佳態，希望佢喺周日賽事可再取得好成績。