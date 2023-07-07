【賽馬以外】意外頻生 邊個責任？

雖則呢個專欄叫做【賽馬以外】，但筆者最唔想見到就係賽馬意外嘅發生，無論牽涉嘅騎師抑或馬匹，作為圈中一分子，都唔想見到佢哋受傷，呢啲意外真係一次都嫌多，可惜尋晚谷戰就一次過嚟兩單，先有「大家開心」喺直路斷腳拋跌布文，OK哥身手好冇事，但隻馬就救唔番，然後輪到「大師級」遙遙落後包尾而回，點知過終點無幾耐瞓低，結果又係要圍黑布，一晚冇咗呢兩隻馬，情況當然唔好，如果再計埋上個禮拜六田戰，初次上陣卻喺過終點後因心臟病發暴斃嘅「文明之光」，賽馬安全嘅問題相信又會引起大家關注。

關於動物權益，依家已經屬於全球性議題，近年喺澳洲、英國出現不少愛護動物團體，經常提出反對賽馬嘅言論，佢哋甚至嘗試喺賽日進入馬場抗議，筆者作為馬圈中人，唯一能夠講嘅係絕大部分圈內人都係錫馬，唔會視馬匹為工具，兼且當馬匹係朋友，付出不少心機及感情。不過，筆者亦明白動物權益議題並不簡單，係值得深入討論嘅哲學問題，呢度亦無謂唔識扮識，只能講筆者覺得人類、動物及植物都係地球一分子，大家都有生存嘅權利，唔應該係人類大晒，可惜嘅係依家就算講動物權益，亦係由人類做代表發聲，究竟能否完全反映動物心聲，抑或只係人類同情心氾濫？筆者不願多評。

講番最近嘅意外，賽馬不嬲有一定程度嘅風險，但就如馬會之前都有講過，香港賽事嘅馬匹死亡率其實偏低，同埋就早前「文明之光」出事後，馬會指出會密切監察馬匹的健康狀況，所有報名出賽的馬匹在賽前均接受嚴格的獸醫檢查程序。關於呢樣嘢，筆者可以畀到少少資料，因為間唔中都有啲練馬師呻，話馬會獸醫真係好嚴謹，只要馬匹動作有少少唔妥，就唔畀上陣，部分倉主話有時只係某匹馬嘅自然動作，本身健康無問題，但獸醫都堅持唔畀跑，令佢哋都好無奈。從呢件事亦側面反映，獸醫同馬會有盡力做好把關工作。

筆者明白對愛護動物團體嚟講，馬匹於賽事中不幸身亡嘅事，一件都嫌多，但若從相同邏輯，足球運動亦曾出現有球員突然心臟病發逝世嘅事件，更加唔好講賽車、電單車賽事間中亦有車手因意外離世，係咪咁就代表要反對上述所有運動？當然，呢度亦有人會反駁，足球員、車手係自願參與呢啲比賽，馬匹參賽又是否出於自願，基於馬兒不能說不，最終卻在賽事中發生意外，又係咪人道？去到呢啲位，筆者亦冇咩解釋到。

至於責任問題，筆者覺得無論係馬會、練馬師抑或騎師，係保護馬匹嘅問題上，都盡力做到最好，始終馬匹同人一樣，有啲隱疾唔係咁容易發現，同埋賽馬始終都係速度嘅比併，難免會勞損同受傷，況且意外真的好難避免，有時與其想搵人孭飛，倒不如盡力諗多啲改善方案仲好啦。

■山無陵