蔡約翰：速遞奇兵今次集有利條件於一身

本週日（7月9日）沙田賽事潘頓希望能打破騎師在港單季頭馬紀錄，締創歷史；與此同時，力爭破紀錄第12度榮膺冠軍練馬師的蔡約翰，當日則會派出忠心準繩的「速遞奇兵」角逐第一班施偉賢盃1200米，冀望該駒能夠重踏凱旋門。

潘頓今季已打破了從騎以來的個人紀錄，倘若週日再添一捷，將能追平莫雷拉於2016/2017年度馬季創下170場的騎師在港單季頭馬紀錄。這位澳洲籍騎師在港累積頭馬數目剛於週四晚上達到1,600大關，成績僅次於前騎師韋達。已轉任練馬師的韋達從騎時在港共累積1,813場頭馬。

2022/2023年度馬季尚餘3個賽馬日，潘頓目前高踞騎師榜首位，領先第2位的何澤堯（93捷）76場頭馬，期望進一步擴大差距。而蔡約翰則希望能力拒前徒弟及上季冠軍練馬師羅富全，於今季稱王。

今季尚餘31場賽事，蔡約翰目前的頭馬比羅富全多10場（74對64）。他深信「速遞奇兵」今仗有望獲勝，增加他再奪冠軍練馬師殊榮的機會。

「速遞奇兵」首季服役時5戰全勝，表現出色，因而榮膺2020/2021年度馬季最大進步馬匹，惜其後至今14仗均未能再添頭馬，雖然期間曾兩度在一級賽跑入位置，但始終尚未能打開一級賽勝門。

蔡約翰表示：「牠（『速遞奇兵』）目前的情況要爭取頭馬具一定難度，但今次在較易應付的讓磅場合上陣，即使須負重磅，應會是牠重敲勝鼓的最好時機。」

「牠較早前在負重磅（135磅）下便幾乎勝出（3月5日在『韋小寶』之後跑獲亞軍）。我覺得馬兒目前狀態理想，出賽不太頻繁，應能再次交出好表現。」

「出馬少往往是一大挑戰，但我認為屆時的賽事步速會夠快，可提升馬兒的勝算。」

7歲的「韋小寶」今仗將作季內第11戰，練馬師伍鵬志希望牠能再次交出勇銳表現。

伍鵬志表示︰「牠今季表現甚佳，曾遠征杜拜，現在已返港。由於料到今仗出馬或會較少，所以我們決定讓牠在歇暑前多跑一仗，而且牠今次由潘頓策騎，有助牠出閘快一點，然後佔取好位，末段交出強勁衝刺。」

「牠現時正處佳態中，而且有新鮮感，上週試閘也表現不俗，所以希望牠今仗能夠取得佳績。訓練牠是一件樂事，而我看到牠仍有競賽意欲。希望馬兒下季仍可取得佳績。」