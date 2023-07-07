【奪寶奇兵】夏里遜「潘」揮動長鞭 2W好易到手！

剛周四晚上，勢如破竹的潘頓再次3捷贏到169W，除了打破自己單季頭馬紀錄兼完成1,600W創舉，更只差2W便趕過雷神170場單季頭馬最多紀錄，嚟緊周日11場，呢位6屆冠軍騎師又有多匹好馬揸手，一於追佢買喇！

今次潘頓有望擔演「奪寶奇兵」，第2場坐騎「韋小寶」近4戰一班賽累積3冠1季，之前遠征杜拜G1阿喬斯短途錦標直路賽1200米，鬥到最後50米才力弱得第5名，返港可能未回夠氣，跑一級賽主席短途獎對住「金鑽貴人」敗陣未可作據，今次「韋小寶」得潘頓垂青，埋門試閘跑第1名戰力回起，要吼實。

第8場容廐初出的「快樂奇兵」，大白鼻馬出步有力，近3次在從化試閘跑獲2冠1亞，外地一戰即勝早熟有速度，潘頓肯騎必有所圖。

第1場新馬賽1200米，潘頓再騎上次一出即勝的「嘉應獎昇」，當日直路賽雖然只贏不足一個馬位，但末段睇住來食，今次改跑轉彎賽，排4檔有權再贏。

第10場「驕陽明駒」乃蔡廐明日之星，初出以超強後勁追獲亞軍，剛戰輕取3個馬位開齋，仍居三班予取予攜。潘頓近期幫徐、鄭兩廐交出頭馬，周日則為護級的航哥效力，列陣第7場「可愛新星」上次排外檔留後撲近，潘頓周日咁多寶藏可掘，破雷神紀錄指日可待！