成功畢業未夠喉 米高繼續富喜來

鄭俊偉今季有「晴王」取4W出色，另6歲「勁叻仔」及8歲「大道至正」各交出2W也顯見保養工夫一流，此外，不少鄭廐馬恃勇再跑可保持水準，贏得馬迷歡心，所以當剛周一憑「愛馬善」連捷達標，場內馬迷歡呼聲不斷，鄭俊偉今派6駒仍進取，「富喜來」漸有進步，有力在新馬賽拚勝。

第1場新馬1200米，「富喜來」於4月首次上陣跑新馬賽田草1000米，於布文胯下僅追不及柏廐「鈦易搵」獲亞軍，賽後練者將馬簿扔向方嘉柏，此玩笑舉動卻一度被部分人錯誤解讀，但解釋過後，此舉反而成為鄭俊偉有趣招牌，練者剛憑「愛馬善」贏夠數畢業，馬主們於凱旋門齊齊拋馬簿慶祝，場面有趣。既然「富喜來」初出已有走勢，上仗首次跑1200米，布文重新接手又追得第4名，可見馬匹進度愈來愈好，今負126磅適中，賽前布文再試閘仄準，戰意鮮明，此匹令鄭俊偉引起大眾注意的馬，已具備坐正資格。

第9場7歲「眾歡笑」擅長跑田草1600米，今季初首戰評46分勝出，再出加至51分保持上名，其後狀態轉沉，睇番上季尾才表現轉好，曾於6月及7月連續兩戰獲亞，至於上仗7月1日降至43分反彈上名，再於季尾重踏佳境，今隔一星期再跑，信賴鄭廐馬鬥志，捧場馬迷可歡笑！

鄭俊偉尚有4駒配合而來，第3場「摘星光輝」歷來2W俱跑五班1600米，上仗排12檔起步，耗力搶前拚敗，今次再攻勝途，改配上季贏馬功臣周俊樂，排8檔有權再闖勝門。

第7場3歲「滿歡笑」於季中贏過，勝後3仗次次跑近，演出續好，埋門拍跳積極可再贏。第6場「威力飛彈」新勝續勇，以及第11場「齊齊友福」於上季尾贏馬反彈，小心校好又出招。