接連有馬匹出事 馬會尋求國際獸醫專家協助

就近日發生的3宗馬匹事故，馬會發言人回應傳媒查詢：

1.香港賽馬會（本會）一直致力確保馬匹的健康和福祉均維持在最高水平，每匹賽駒時刻獲得最佳照料。

2.本會的獸醫部（診療）為香港所有競賽馬匹提供日常護理，並設有兩間世界級的馬醫院。此外，本會另設獨立的獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策），持續監察所有賽駒的健康和福祉。該部門也與賽事管制部一起負責確保包括練馬師和騎師在內的所有賽馬參與者均履行職責，竭盡所能使馬匹達致最高的健康水平和福祉。

3.所有馬匹於出賽前一天必須接受獸醫檢驗，以找出任何可能引致賽駒在陣上受傷或損害其福祉的狀況。上個馬季，本會完成了超過11,000次賽前獸醫檢查。於賽事日，獸醫也會全程監察賽駒從馬匹亮相圈前往賽道及閘前，以確保馬匹沒有出現不尋常的情況。

4.在每一場賽事舉行之前、舉行期間和賽事結束之後，經驗豐富的獸醫團隊均會密切監察參賽馬匹的情況，以確保牠們在有需要時能盡快獲得適當的護理和支援。賽駒「文明之光」、「大家開心」和「大師級」也不例外。3匹馬兒最近出賽前，均獲規管事務獸醫確認牠們的健康狀況適合出賽。

5.本港賽馬的馬匹受傷死亡率在全球業界屬於最低之列。在最近5個馬季，逾99.9%的出賽匹次並無出現受傷情況。近日發生的3宗賽駒事故，包括「文明之光」和「大師級」的突然死亡事件實屬罕見及不尋常；牠們過往的健康紀錄並沒有任何跡象顯示會出現受傷的風險。儘管如此，本會高度重視每一宗馬匹事故。本會正就近日發生的事件展開深入的內部調查，並尋求國際獸醫專家的協助，包括專門研究馬匹突然死亡案例的加利福尼亞大學戴維斯分校，探討在現有的嚴謹馬匹保護政策及措施上，本會是否可以作出進一步優化。

6.本會不斷求進，儘管現行的措施已達世界級水平，仍致力精益求精。此外，本會於2021年捐出6億港元成立「香港賽馬會馬匹福利研究基金」，以促進本地及全球各地賽馬地區的馬匹護理及福利。專責團隊旨在加強對馬匹福利、特別是與賽馬運動方面的學術研究，以識別、鑑定及盡力減少賽馬相關的傷患。