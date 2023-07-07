全力衝擊百勝 何澤堯金鎗狂攻！

煞科倒數第3戰，華將一哥何澤堯有個任務想完成，此子現時已累積93W，尚欠7場就到達100勝，華將之前從未有人試過頭馬達3位數，何澤堯尚有3次賽事追趕，當然是戰意如虹，今期又獲呂健威及方嘉柏大力支持，坐騎分量十足，睇吓可唔可以撲近100W？

何澤堯今次為呂廐策騎5駒，當中最大勝望是第7場的「金鎗武士」，上賽負134磅力追受讓5磅大超班的「包裝伯樂」，最後以不足一個馬位得第2名，敗不足辱，睇走勢增程跑1400米一樣啱衝，補中可期。第4場同屬呂廐的「魅力一丁」，多跑後季尾已見上力，上次在田草1200米同程留到極後，末段造22秒93追得第3名，今次隔一個星期匆匆再臨，趁弗唔會收。

方嘉柏將兩駒交予徒弟操刀，第5場3歲初出的「大千氣象」，父系為名種「小法寶」，剛泥閘後上第3名，反應凌厲，在四班起步可佔便宜，昔日同主馬「大紅蜂」由方嘉柏訓練初出即勝，頭一季5戰得4冠1亞極進取，相信「大千氣象」又會是急攻之輩。

第11場柏廐澳洲自購馬「喜至寶」，來港前最後一仗跑至1400米，4月尾在港初出跑田草1200米，於布文胯下追得第7名，次戰6月10日再攻1200米換黃智弘跑大爛地拚敗，到6月尾本來回配布文及增程上1400米，但因右前腿不良於行退出，抖一抖埋門有彈閘拍跳，可抹走健康疑慮，今次用王牌及改配何澤堯，後上隨時有驚喜！

此外，何澤堯接手伍廐第9場的「佐治勇駒」，此駒於4月同班同程打開勝門，當日拋離「得勝多」逾兩乘，之後3戰三班賽所負不遠，今重返四班跑勝途惡氣十足。