【方仔隊酒】將王搞慶功宴 張舜清請埋金鎗馬主！

韋達從練第4季，今季決定安排鎮倉寶「將王」遠征卡塔爾和杜拜，韋達從練以來首次派馬遠征，結果「將王」首次在卡塔爾出戰2400米一級賽酋長錦標就在沈拿胯下取勝。雖然「將王」在杜拜無功而返，但此駒十分忠心，其後亦在布文胯下成功衛冕2400米國際一級賽遮打盃。

「將王」馬主張舜清以及太太今日在港島一五星級酒店設慶功宴，筵開7席慰勞馬房員工，多謝他們對愛駒的照料。席間亦有不少人到場，當中包括韋達和布文夫婦，另外告東尼夫婦、方嘉柏夫婦同樣都有到場，就連馬王「金鎗六十」馬主陳家樑都有嚟湊熱鬧！馬會亦有不少高層到場，包括馬會行政總裁應家柏、馬會投注產品執行總監范梓文、馬會兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍。另外馬會大董楊紹信博士及太太都有出席晚宴。

「將王」馬主張舜清太太席表示，非常感謝韋達馬房員工對愛駒悉心照料，沒有他們「將王」亦未必有如此高的成就，所以要歸功員工對「將王」的照顧。

席上有樂隊伴奏，氣氛非常好，應家柏、韋達等與韋達馬房員工鬥飲酒，眾人打成一片，而方嘉柏向韋廐員工挑機飲酒，氣氛融洽。布文亦都受歡迎，不少員工亦和他合照，大家都玩得非常盡興。