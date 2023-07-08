【馬場第一攝】布文未摸過都肯騎 係咪咁「超」

姚本輝馬房剛戰贏得一件「錶壇精英」熱辣辣，如果過埋落「上校」有廿多倍咁就和味，可惜遇上隻超級馬「歡樂至寶」亦無話可說，今期輝哥續有實力強駒派上陣，決心在煞科前全力數胡，4匹出戰馬有第4場「超好運」，第5場「遨遊天下」，第9場「烈火駿馬」及第11場「英之星」，朝早7時15分，上述各駒一lot過出晒嚟，先往機坪熱身再出大圈踱步，練者也有緊張動靜出現，從烽火台踩車趕至要親自盯實戰馬打圈情況，鏡頭矚目。

第4場四班1200米的「超好運」首次上陣，此駒上年4月來港服役，8月上咗從化訓練基地操足成年先落嚟跑，試4課大閘走勢中規中矩，不過既然搵得布文主轡，騎者又肯接受聘約，馬兒昨晨在大跑道快跳3段，予人觀感亦唔差，相信幕後應有盤算，不能忽視。

第5場四班1200米，「遨遊天下」同程4戰得3季，續由巴度搏殺必定加多兩錢肉緊，3歲馬成熟進度與日俱增，上月尾試泥地大閘全程跟放第2位，走來勁力貫注步伐開揚，今排1檔起步有利主動跑法，可望打開勝門。

早餐料:

第4場:6「超好運」

第5場:7「遨遊天下」

第11場:7「英之星」

■阿藍