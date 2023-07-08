何澤堯：金鎗武士1400米無問題！

呂健威與何澤堯呢對「金鎗」組合，今季繼續發光發亮，騎練至今攜手贏得35場頭馬，剛周四晚(8日)谷草夜賽，「歡樂至寶」3歲首次負頂磅上陣竟熱至1.3倍，幸好最後仍能保得住熱W，來季將在三班見面。

「金鎗六十」今季要同「金鑽貴人」爭香港馬王殊榮，喺冠軍人馬獎頒獎禮前夕，「金鎗」系就派出另一匹同主馬「金鎗武士」出賽，若然贏埋就真係幫「金鎗六十」先壯聲威！「金鎗武士」今期將列陣第7場四班1400米田草，抽得9檔起步。此駒4仗鞍上人同樣都係何澤堯，騎者就當然對「金鎗武士」好熟悉啦。

何澤堯接受訪問時表示，自己感覺到「金鎗武士」應要扳上1400米至1600米，前仗此駒首次增程上1400米，遇上場地變化，佢喺黏地表現打折扣，加上步速唔夠，亦令佢未能發揮最好表現，而上場縮程返1200米，面對住「包裝伯樂」其實都衝得好，但相信今場再上番1400米亦都會好好跑。

何澤堯又指，「金鎗武士」朝早有時都會搶口同有急勁，有時會用多咗力，但若然喺出賽時遇上正常步速、場地，相信佢會交得出一定衝刺。